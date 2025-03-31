Эксперт: пожары на полигонах ТБО всё чаще провоцируют выброшенные вейпы

Выброшенные в мусорное ведро вейпы всё чаще становятся причиной возгорания на полигонах ТБО в Калининградской области. Об этом «Новому Калининграду» сообщил директор АО «Утилизация мусора» Алексей Ольховский, в управлении которого находится полигон вблизи посёлка Жаворонково Гусевского округа.

«Пожары бывают и у нас, но мы их оперативно тушим, — сообщил Ольховский. — В прошлом году мы своими силами локализовали 14 возгораний и обратили внимание, что бывают проблемы с вейпами, когда их коротит. Та же история с литий-ионными батарейками от телефонов. Дело в том, что в процессе эксплуатации полигона мы трамбуем и давим отходы. Возникают механические повреждения, и эти элементы самовоспламеняются».

Ольховский отметил, что все участки полигона в Жаворонково оборудованы огнетушителями, там также есть помпы, пожарные резервуары и заранее подготовлен песок, из-за чего он реже попадает в сводки МЧС.

Напомним, что в 2023 году неоднократно сообщалось о возгораниях на полигонах «Радуга» под Гвардейском и в посёлке Круглово. Пожары привели к закрытию «Радуги».