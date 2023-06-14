Площадь горения на полигоне в Круглово сократилась вдвое

Площадь горения на мусорном полигоне в поселке Круглово в Зеленоградском округе за сутки сократилась вдвое. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.



По данным ведомства, по состоянию на 13.00 14 июня на полигоне наблюдается очаговое открытое горение на общей площади 500 кв. метров. На пожаре работают всего 36 человек, 15 единиц техники (от МЧС 20 человек и 5 единиц техники).

Возгорание на полигоне у поселка Круглово произошло утром в понедельник, 12 июня. По предварительным данным, которые приводит пресс-служба областного правительства, пожару способствовала засуха. Очевидцы сообщали, что дым от пожара был виден на побережье и даже в Калининграде. Пожарные продолжают тушение пожара на полигоне в Круглово, огонь локализовать не удается. По состоянию на утро 13 июня площадь возгорания составляла 1000 кв. метров.