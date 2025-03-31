В Калининграде анонсировали старт бронирования путёвок в детские лагеря

Бронирование путёвок в детские лагеря Калининграда стартует в субботу, 5 апреля, в 10 часов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда.

«Летний отдых будет организован в четыре смены по три недели каждая:

«Бригантина» (Круглово) — 39 795 руб.;

«Станция юных техников» (Ладушкин) — 41 055 руб.;

«Им. В. Терешковой» (Светлогорск) — 41 055 руб.;

«Юность» (Светлогорск, бывш. «им. А. Гайдара», «Спортивный лагерь», «Огонёк») — 46 095 руб.

Везде насыщенная образовательная программа и пятиразовое питание«, — говорится в сообщении.

Власти также напомнили о льготах «для детей военнослужащих и других участников СВО, детей-инвалидов и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Для записи «задействуется специальный онлайн-сервис».

Стоимость путёвок в загородные оздоровительные центры для детей с прошлого года выросла более чем на 8 тысяч рублей. Власти Калининграда объясняют повышение цены ежегодной индексацией.