Рост более 8 тысяч: горвласти уточнили стоимость путевок в загородные лагеря

Рост более 8 тысяч: горвласти уточнили стоимость путевок в загородные лагеря
Фото: Мария Власенкова / Новый Калининград
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Стоимость путевок в загородные оздоровительные центры для детей с прошлого года выросла более чем на 8 тысяч рублей. Власти Калининграда объясняют повышение цены ежегодной индексацией. Об этом говорится в ответе горадминистрации на запрос «Нового Калининграда».

«Стоимость путевок в загородные оздоровительные центры ежегодно индексируется. В летний период 2025 года стоимость путевок за 21 день пребывания с 5-ти разовым питанием в загородные оздоровительные центры составит:

— 39 795 рублей (МАУ ДЦО иОД и П «Бригантина» пос. Круглово);

— 41 055, рублей (МАУ ДСЦОиОД и П «им. В. Терешковой и МАУ ДО города Калининграда Станция юных техников (ЦО ОД иП);

— 46 095 рублей (МАУ ДСЦОиОД и П „Юность“)», — пояснили горвласти.

Как уточнили в горадминистрации, «рост стоимости путевок обусловлен увеличением затрат на питание детей, коммунальные услуги и содержание имущественного комплекса, ростом заработных плат работников учреждений, в том числе минимального размера оплаты труда, установленного на территории Калининградской области (с 01 января 2024 года — 20 000 рублей, с 1 января 2025 года — 23 000 рублей, с 1 июля 2025 года — 24 000 рублей)».

Отметим, что в 2024 году цена путёвок в летние загородные лагеря составляла от 31500 до 37800 рублей. Таким образом, за год путевки подорожали на 8 тысяч 295 рублей. Напомним, что в 2024-м семьи, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, могли частично возместить расходы.


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