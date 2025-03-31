В Калининграде составили протокол на пьяного фаната на матче «Балтики» (видео)

В Калининграде составили протокол на пьяного фаната на матче «Балтики» и песчанокопской «Чайки» 30 марта (4:0). Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России в своём телеграм-канале.

Отмечается, что один из болельщиков «вёл себя вызывающе»: находился в состоянии алкогольного опьянения, ругался матом и пытался спровоцировать драку. На неоднократные замечания полиции мужчина не реагировал. На 45-летнего мужчину составили два административных протокола по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

«Нарушителю правил поведения могут назначить штраф до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов. Материалы протокола уже направлены на рассмотрение в суд», — говорится в сообщении УМВД.

Видео: УМВД России по Калининградской области

Победа над 30 марта «Чайкой» стала для «Балтики» второй подряд разгромной. В игре 25-го тура в Башкортостане калининградцы победили «Уфу» со счётом 6:0. Следует отметить, что в первых пяти матчах после возобновления Первой лиги балтийцы ни разу не пропустили, а забили, в общей сложности, 11 мячей.

Следующая игра у «Балтики» пройдёт на выезде. 6 апреля калининградский клуб в Хабаровске сыграет против СКА. Матч запланирован на 07:00 (0+).