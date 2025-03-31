В Гвардейске рассказали, что мешает найти подрядчика для строительства детсада

Сложности с поиском подрядчика для строительства детского сада в Гвардейске связаны с жёсткими условиями для потенциальных исполнителей работ. Такое пояснение дал глава администрации Гвардейского муниципального округа Максим Коломиец в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Мы уже два или три раза выставляли объект на торги. К сожалению, интересанты не выходят на производство работ. Почему? Потому что очень жёсткие условия для подрядчиков. Жёсткие требования к опыту. Туда не может выйти любой подрядчик, который занимается работами капитального характера, — пояснил Коломиец. — Помимо опыта, там ещё разрешение СРО на 500 млн и выше». (Допуск СРО—документ, подтверждающий соответствие компании законодательным нормам и стандартам саморегулируемой организации в конкретной сфере деятельности, фактически заменяет государственную лицензию — прим. «Нового Калининграда»).

По данным Максима Коломийца, на участие в третьих торгах всё-таки была подана одна заявка. Итоги аукциона должны подвести 2 апреля. «Будем надеяться, что мы в скором времени заключим контракт с хорошим подрядчиком. Очень интересный, красивый проект на 240 мест с бассейном. Это будет современнейший садик, который все ждут. Новых садиков на территории муниципалитета не строилось очень много десятилетий», — заключил глава муниципалитета.

Проектно-сметная документация детского сада на улице Тельмана прошла государственную экспертизу со второго раза в сентябре 2024 года. В январе 2025-го правительство региона выдало муниципалитету разрешение на строительство учреждения. Его планируют возвести на участке с кадастровым номером 39:02:010003:644. Общая площадь трёхэтажного здания составит 6,8 тыс. кв. м. Разрешение на строительство будет действовать до 24 января 2026 года. Как указано на сайте администрации округа, возведение детсада запланировано в рамках проекта «Комплексное развитие города Гвардейск, посёлков Истровка и Великолукское Гвардейской сельской агломерации».

В октябре 2024 года стоимость работ оценивалась в 589,5 млн рублей (в ценах III квартала 2024 года). На строительство, включая подготовительные работы, потребуется 14,5 месяца.

В настоящее время в Гвардейске функционируют три здания детских садов. Два из них были построены в довоенное время, третье — в 1984 году. Как сообщается, оно требует капитального ремонта. В указанных зданиях размещено 20 групп на 514 человек.