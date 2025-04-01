«Балтберегозащита»: разравнивание берега при ремонте авандюны не предусмотрено

Разравнивание песка строительной техникой на авандюне у форта Западного на Балтийской косе, которое спровоцировало дискуссию в соцсетях, не было предусмотрено проектом по ремонту. Об этом «Новому Калининграду» сообщила пресс-служба «Балтберегозащиты» в ответе на запрос.
«Сейчас „Балтберегозащита“ проводит ремонт двух повреждённых участков искусственной авандюны, непосредственно примыкающих к форту для защиты ядра авандюны от острых камней, кусков кирпичей и обломков бетона, которыми во время шторма повреждаются нижние ряды конструкций, — уточнили в пресс-службе компании. — Разравнивания территории земельного участка КН 39:14:030105:62 и строительства туристических объектов проектом по ремонту не предусмотрено».
В «Балтберегозащите» напомнили, что в 2022 году после серии сильных штормов уже проходили работы по восстановлению авандюны в тыльной части пляжа. Тогда было установлено «искусственное непроницаемое ядро из гео-бэгов, которые потом сверху засыпали песком».
«Остатки старой авандюны, на которой растут песколюбивые растения, не затрагивались, а просто примкнули к ней конструкцией. Растения не были затронуты. Это можно проследить на серии спутниковых снимков 2022 года. Нарушений при выполнении работ не было, — уточнили в организации. — 26 марта 2025 года при разравнивании на участке КН 39:14:030105:62, находящемся в долгосрочной аренде, искусственную авандюну „Балтберегозащиты“ не повредили».
Также в пресс-службе отметили, что на данный момент «неблагоприятных последствий для целостности конструкций искусственной авандюны нет».31 марта собственник форта Западного Игорь Колганов сообщил «Новому Калининграду», что предположения, озвученные автором видеоролика, критикующего работы на Балтийской косе, — «фантазия». Он пояснил, что его сотрудники не срезали дюну экскаватором, как об этом сообщали в социальных сетях и в ряде СМИ.