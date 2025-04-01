«Балтберегозащита»: разравнивание берега при ремонте авандюны не предусмотрено

Разравнивание песка строительной техникой на авандюне у форта Западного на Балтийской косе, которое спровоцировало дискуссию в соцсетях, не было предусмотрено проектом по ремонту. Об этом «Новому Калининграду» сообщила пресс-служба «Балтберегозащиты» в ответе на запрос.

«Сейчас „Балтберегозащита“ проводит ремонт двух повреждённых участков искусственной авандюны, непосредственно примыкающих к форту для защиты ядра авандюны от острых камней, кусков кирпичей и обломков бетона, которыми во время шторма повреждаются нижние ряды конструкций, — уточнили в пресс-службе компании. — Разравнивания территории земельного участка КН 39:14:030105:62 и строительства туристических объектов проектом по ремонту не предусмотрено».

В «Балтберегозащите» напомнили, что в 2022 году после серии сильных штормов уже проходили работы по восстановлению авандюны в тыльной части пляжа. Тогда было установлено «искусственное непроницаемое ядро из гео-бэгов, которые потом сверху засыпали песком».

«Остатки старой авандюны, на которой растут песколюбивые растения, не затрагивались, а просто примкнули к ней конструкцией. Растения не были затронуты. Это можно проследить на серии спутниковых снимков 2022 года. Нарушений при выполнении работ не было, — уточнили в организации. — 26 марта 2025 года при разравнивании на участке КН 39:14:030105:62, находящемся в долгосрочной аренде, искусственную авандюну „Балтберегозащиты“ не повредили».

Также в пресс-службе отметили, что на данный момент «неблагоприятных последствий для целостности конструкций искусственной авандюны нет».