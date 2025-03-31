«Разрушение дюны» или «ограничение проезда на пляж»: что происходит на Балткосе (фото) (видео)

«Разрушение дюны» или «ограничение проезда на пляж»: что происходит на Балткосе (фото) (видео)
Фото предоставлено Игорем Колгановым
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На Балтийской косе в конце минувшей недели в районе форта Западного были проведены работы, вызвавшие вопросы у туристов и местных жителей. В пятницу, 28 марта, в сообществе «Типичный Балтийск» было опубликовано видео, автор которого поинтересовался, законно ли проводились работы с применением тяжёлой техники. Снимавший ролик житель региона уверял, что «из нормальной дюны сделали взлётно-посадочную полосу».

«По разговорам, здесь поставят 15-20 домиков для туристов, — заявил он. — Местные жители собираются писать жалобы вплоть до президента»

Собственник форта Западного Игорь Колганов (он приобрёл исторический объект с торгов летом 2024 года) сообщил «Новому Калининграду», что озвученное автором ролика — «фантазия». Он пояснил, что его сотрудники не срезали дюну экскаватором, как об этом сообщали в социальных сетях и в ряде СМИ.

«В ходе работ мы закрыли выезд автомобилей, квадроциклов и мотоциклов на пляж через дюну, — сообщил Колганов. — Параллельно с этим мы приводили дюну в надлежащий вид после того, как оттуда ушла строительная техника, и после двух лет эксплуатации дюны как автодороги туристами и всеми, кто катался тут на машинах».

В подтверждение своих слов Колганов предоставил документы на проведение аварийно-восстановительных работ, в рамках которых была засыпана незаконная дорога. Он уверяет, что никаких разрушений, о которых сообщал автор ролика, на дюне не было.

Отметим, что 20 марта «Балтберегозащита» сообщала в своём официальном паблике «ВКонтакте», что её сотрудники провели мониторинговые работы в районе форта Западный на Балтийской косе.

Фото: «Балтберегозащита»

«Мониторинговые обследования проводились с целью уточнения глубин перед фортом для дальнейшей проектной разработки временной защиты форта от штормов, — уточняли представители компании. — По результатам будут определены объёмы работ и оценка их стоимости».

Тогда же «Балтберегозащита» писала, что на текущий момент «подрядчик осуществляет ремонт и укрепление повреждённых участков искусственной авандюны в посёлке Коса, примыкающих к форту».

В понедельник, 31 марта, главный инженер «Балтберегозащиты» Евгений Бурнашов по поводу панических комментариев в социальных сетях сообщил «Новому Калининграду», что сотрудники предприятия работали не в том месте, которое снимали на видео.

«Нами точно ничего не срезалось, — добавил Бурнашов. — Это и проектом не предусмотрено. О всех своих работах мы предупреждали жителей и представителей музея „Старый люнет“. Что касается того, что через дюну ездили автомобили, то это действительно фиксировали и в прошлом, и в позапрошлом году. Это дикий туризм. Рыбаки там спускались. А ездить в водоохранной зоне, конечно, нельзя».

Ранее собственник форта Западного сообщал, какие шаги намерен предпринимать по сохранению и будущему использованию объекта культурного наследия.

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