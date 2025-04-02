Калининградские хирурги спасли почку, впервые применив лапароскопический датчик (фото)

Калининградские хирурги спасли почку, впервые применив лапароскопический датчик (фото)
Фото: пресс-служба минздрава Калининградской области
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Во вторник, 1 апреля, калининградские хирурги впервые применили лапароскопическую ультразвуковую навигацию во время операции по удалению опухоли почки. В результате хирургического вмешательства 77-летнему жителю Калининграда сохранили поражённый орган, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Новое оборудование урологического отделения Областной клинической больницы обеспечивает доступную визуализацию опухолей. В результате специалистам легче определить, где находится новообразование. Новый метод позволяет сохранять орган, поражённый опухолью, и практически полностью отказаться от открытой хирургии.

«Очень часто бывает так, что новообразование в связи с его локализацией трудно визуализировать во время проведения операции. С применением новой технологии на базе ОКБ мы можем быстро и чётко визуализировать опухоль, её границы и даже определить питающие сосуды, тем самым облегчить ход выполнения операции», — рассказал врач уролог-онколог лечебного учреждения Александр Плесовский.

Как пояснили в минздраве, отказ от открытой хирургии в тех случаях, когда это возможно, имеет большое значение для пациентов, особенно пожилого возраста. Открытые операции сопряжены с большими разрезами, значительной кровопотерей и, как следствие, более длительным и тяжёлым периодом восстановления. Лапароскопические вмешательства, напротив, проводятся через небольшие проколы, что существенно снижает травматичность и позволяет пациентам быстрее вернуться к нормальной жизни.

По словам заведующего отделением урологии ОКБ Филиппа Безроднего, лапароскопические резекции почек проводятся в больнице с 2021 года с появлением современных лапароскопических комплексов с 3D-визуализацией, что позволило за это время провести порядка 200 операций с использованием данного оборудования и сохранить пациентам поражённые органы.

«Последняя динамика высокотехнологичной хирургии идёт к тому, чтобы максимально сохранять пораженные опухолями органы человека. А современное оборудование, которое поставлено в нашу больницу по федеральной программе борьбы с онкологией, позволяет это делать максимально успешно», — заключил Филипп Безродний.

Медики призывают калининградцев чаще проходить диспансерные осмотры. Они позволяют выявлять риски на ранних стадиях.

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