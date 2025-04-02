В Калининграде выставили на продажу колесо обозрения

В Калининграде выставили на продажу колесо обозрения
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде выставили на продажу колесо обозрения, расположенное в Центральном парке культуры и отдыха. Согласно объявлению, опубликованному в сервисе «Авито», стоимость аттракциона собственник оценил в 12 млн рублей.

«Кoнструкция спроeктиpoвaнa и изготовлена по eвpoпейскoй технологии, исключающeй установку фундамент и кaк следствие регистрацию в качестве объекта капитального строительства, — говорится в объявлении. — Аттракцион в отличном состоянии, пoлнocтью разборный и передвижной».

В характеристиках сообщается, что диаметр колеса 25,5 метра, его максимальная высота от уровня земли 28,3 метра, количество посадочных мест — 80 человек, а площадь, которую занимает аттракцион (с ограждением) 340 квадратных метров.

Автор объявления уточняет, что аттракцион был произведён в Красноярске компанией ПО «ГРОС», он действующий и комплектный, продаётся с полным пакетом технической документации собственником напрямую.

Ранее муниципальная «Дирекция ландшафтных парков» опубликовала объявление о том, что с 29 марта колесо обозрения закрыто на техническое обслуживание, которое продлится две недели. На текущий момент аттракцион обнесён сигнальной лентой.

Напомним, что колесо обозрения в Центральном парке культуры и отдыха открылось для посетителей 1 июня 2011 года.

В феврале 2011 года в горадминистрации сообщали, что стоимость колеса обозрения, которое тогда только собирались отправить в Калининград, — 1 млн евро. При этом, в мэрии изначально уверяли, что его высота составит 40 метров.

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