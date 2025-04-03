Колесо обозрения в Центральном парке Калининграда хотят заменить на новое

Колесо обозрения, работающее в калининградском Центральном парке культуры и отдыха с июня 2011 года, планируют заменить на новое. При этом собственник намерен сделать это только в случае продажи старого аттракциона. Об этом «Новому Калининграду» сообщил Дмитрий Смищук, исполняющий обязанности руководителя «Дирекции ландшафтных парков».

Смищук рассказал, что общался с собственником аттракциона в среду и выяснил, что он и дальше намерен его эксплуатировать, несмотря на то, что он выставлен на продажу.

«Как оказалось, оно уже год продаётся, — пояснил он. — У собственника была идея заменить одно колесо на другое, но пока ему никто не сделал никаких предложений. Он хотел продать его, чтобы поставить на его место новое оборудование. Вероятно, он намерен установить колесо повыше и посовременнее. С технической стороны существующее колесо в полном порядке. Оно каждый год проходит техосмотр, на него получают специальное разрешение».

К сезону аттракцион намерены подкрасить, после чего он продолжит свою работу в прежнем графике.

«Договор на размещение у нас с владельцем колеса обозрения многолетний. В том случае, если он когда-то не пройдёт техническое освидетельствование, это не значит, что мы должны тут же убрать его. Но он просто не сможет работать. То есть в интересах собственника, чтобы аттракцион всегда был в порядке», — добавил Смищук.

В среду, 2 апреля, «Новый Калининград» сообщал, что в Калининграде выставили на продажу колесо обозрения, расположенное в Центральном парке культуры и отдыха. Согласно объявлению, опубликованному в сервисе «Авито», стоимость аттракциона собственник оценил в 12 млн рублей.

Ранее муниципальная «Дирекция ландшафтных парков» опубликовала объявление о том, что с 29 марта колесо обозрения закрыто на техническое обслуживание, которое продлится две недели. На текущий момент аттракцион обнесён сигнальной лентой.

Напомним, что колесо обозрения в Центральном парке культуры и отдыха открылось для посетителей 1 июня 2011 года.

В феврале 2011 года в горадминистрации сообщали, что стоимость колеса обозрения, которое тогда только собирались отправить в Калининград, — 1 млн евро. При этом, в мэрии изначально уверяли, что его высота составит 40 метров.