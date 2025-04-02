В 2024 году медикам в Калининградской области выделили 30 служебных квартир

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В 2024 году в Калининградской области медработникам предоставили 30 служебных квартир. В 2025 году служебные квартиры предоставили девяти сотрудникам. Кроме того медикам были выделены компенсации найма жилья и жилищные сертификаты. Об этом сообщила пресс-служба правительства области в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

В прошлом году компенсацию найма жилья в размере до 15 тыс. рублей максимум на шесть месяцев получили 156 медработников. В текущем году её получили 43 человека максимум на 3 года. Жилищные сертификаты в прошлом году выдали 16 медикам. В этом году подано четыре заявки, ни одна из них еще не реализована.

Ранее правительство Калининградской области предложило отменить социальную выплату молодым врачам и учителям на субсидирование части первоначального взноса по ипотечным кредитам. Более действенной мерой замминистра строительства Николай Телевяк в середине марта на заседании комитета Заксобрания назвал жилищные сертификаты молодым специалистам. По его словам, выплата на приобретение жилого помещения на основании жилищного сертификата в 2024 году составляла 2 миллиона рублей на семью, и в 2025-м составит 2,5 миллиона. Уже был выдан 61 сертификат, из них на сегодняшний день реализовано 43, еще 15 в стадии реализации. В бюджете на сертификаты заложено 252 млн рублей.


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