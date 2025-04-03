Власти рассказали, сколько профильных медиков прибыло в регион в 2024 году

В 2024 году в Калининградскую область из других регионов России прибыло более ста врачей-специалистов. Информация об этом содержится в ответе областного минздрава на информационный запрос «Нового Калининграда».

Ведомство привело данные за 2024-2025 годы. Согласно ответу, в прошлом году в регион привлекли 110 профильных врачей. Больше всего — онкологов (10 специалистов). Далее следуют стоматологи (9), акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, специалисты УЗИ, хирурги детские, сердечно сосудистые и общего профиля (все — по 8), рентгенологи (5), неврологи (2) и детский эндокринолог.

На прочие специальности пришлось 59 врачей. Минздрав также отметил, что в Калининградскую область привлекли 25 терапевтов и 21 педиатра. Всего же в 2024-м в регион переехало 156 врачей.

За три месяца 2025 года в регион привлекли девятерых специалистов. Трое из них — терапевты. По одному врачу приходится на педиатрию, онкологию, рентгенологию, детскую эндокринологию, неврологию и прочие специальности. Всего с начала 2024 года и по конец марта 2025-го в Калининградскую область привлекли 165 врачей.

Напомним, что в конце января Беспрозванных отметил, что Калининградской области не хватает более тысячи медсестёр и врачей. В качестве примера Беспрозванных рассказал о посещении поликлиники на Сельме. По его словам, в ней есть кабинеты для проведения диспансеризации, а сотрудников не хватает. В середине февраля Степан Миракян заявил, что в онкологическом службе региона тоже наблюдается дефицит кадров. При этом, как отметил и.о. главврача онкоцентра, дефицит есть не только в Калининградской области, но и во всём мире.

В феврале министр здравоохранения Сергей Дмитриев отметил, что в регионе проходят мероприятия для снижения кадрового дефицита. Так, среди них он выделил увеличение найма жилья, увеличение номинала жилищного сертификата, компенсации расходов на переезд и программу «Приведи коллегу». Власти также рассматривают возможность покрытия дефицита за счёт подготовки собственных кадров, в том числе — на востоке Калининградской области.