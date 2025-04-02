Областной историко-художественный музей планирует продолжить ремонт

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Калининградский областной историко-художественный музей готовится к поиску подрядчика для ремонта ливневой канализации, системы дренажа, подвала и цокольного этажа здания. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

На работы выделяют 14 717 312 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Калининградский областной историко-художественный музей расположен в здании бывшего кёнигсбергского «Штадтхалле» (городского зала), признанного объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено по проекту берлинского архитектора Рихарда Зееля и открыто 17 марта 1912 года. В августе 1944 года здание серьёзно пострадало при налёте английской авиации на Кёнигсберг. На восстановление потребовалось около десяти лет.

В 2023 году учреждение заключило контракт на ремонт фасада за 24,5 млн рублей. 94 млн выделили на ремонт третьего этажа, ещё 36 млн — на архитектурную подсветку.

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