На территории Музея Мирового океана установили «Ленту Мёбиуса» (фото)

Фото: Telegram-канал Музея Мирового океана

На территории Музея Мирового океана появился «новый экспонат» — «Лента Мёбиуса». Объект установлен рядом с экспозиционно-образовательным центром «Планета Океан», сообщила пресс-служба учреждения.

Лента Мёбиуса — петля с одной поверхностью и одним краем. «Это вовсе не абстрактная фигура из математики, она нашла применение и в реальной повседневной жизни. Например, по принципу этой ленты функционирует в аэропорту лента выдачи багажа. Такой механизм используется в станкостроении, а также при записи на плёнку и печати на принтерах», — говорится в сообщении.

В новом экспозиционном корпусе «Планета Океан» продолжаются пуско-наладочные работы. Стеклянная сфера станет доступна для посетителей не ранее лета, образовательный центр «ОКЕАНиЯ», расположенный в кубе корпуса, примет посетителей уже весной.