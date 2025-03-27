ММО: в корпусе-шаре «Планеты Океан» продолжаются пуско-наладочные работы

В новом экспозиционном корпусе «Планета Океан» продолжаются пуско-наладочные работы. Стеклянная сфера станет доступна для посетителей не ранее лета, образовательный центр «ОКЕАНиЯ», расположенный в кубе корпуса, примет посетителей уже весной, сообщает пресс-служба Музея Мирового океана.

«Формулировка „экспозиционно-образовательный центр“ — не случайна. Новый корпус состоит из двух архитектурных элементов: стеклянной сферы, где разместятся экспозиции, и куба, где расположится образовательный центр „ОКЕАНиЯ“. В пространствах образовательного центра развернутся лаборатории Жизни, Земли и Воды, для школьников и студентов морских учебных заведений будут работать „Школа океанолога“ и клуб „Юный моряк“», — сообщает пресс-служба учреждения. Занятия в образовательном центре начнутся уже в апреле, попасть на них можно будет по предварительной записи.

В Музее также напомнили, что для калининградцев и гостей города в день рождения Музея Мирового океана — 12 апреля — будет презентован Парк науки на набережной, который позволит посетителям проводить физические эксперименты и освоить теоретические законы из школьных учебников на практике. В этот день также будет презентована карта Балтийского моря, которая является частью ландшафта у нового корпуса.

Что касается аквариумов в стеклянной сфере, сейчас они заполнены водой и тестируются, но пока не готовы к размещению в них будущих жителей. По мнению специалистов, с учетом работ, которые еще предстоит выполнить, и карантинных мероприятий по адаптации рыбы, открытие аквариальных залов для всех посетителей корпуса станет возможным только летом этого года.

«Поэтапно, в течение года, в экспозиционно-образовательном центре „Планета Океан“ откроются выставочные залы (лаборатории), планетарий и библиотека», — сообщили в Музее.

Напомним, о том, что открытие «Планеты Океан» пройдет в несколько этапов, стало известно в феврале.