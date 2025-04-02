В районе «Елизаветинского форта» в Балтийске планируют установить туалет

Комитет городского хозяйства администрации Балтийского городского округа готовится к поиску подрядчика для устройства туалетного модуля в районе «Историко-культурного комплекса «Елизаветинский форт». Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

На работы выделяют 4,3 млн рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.