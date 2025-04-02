В районе «Елизаветинского форта» в Балтийске планируют установить туалет

Комитет городского хозяйства администрации Балтийского городского округа готовится к поиску подрядчика для устройства туалетного модуля в районе «Историко-культурного комплекса «Елизаветинский форт». Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.
На работы выделяют 4,3 млн рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.«Елизаветинский форт» был открыт в Балтийске в 2004 году. Его строили за счёт средств спонсора. Автор конного памятника — московский скульптор Георгий Франгулян. С 2006 года территория форта числилась за Калининградским региональным общественным фондом «Елизаветинский», директором которого была Людмила Ярошевич, а в число соучредителей входил Федор Ярошевич, возглавлявший Балтийск с 2004 по 2009 годы. В ноябре 2015 года право собственности на форт и земельный участок около него перешло к Калининградской области. При этом сам памятник Елизавете Петровне передавали Музею Мирового океана, который планировал открыть экспозицию в форту. Несмотря на это, в 2017 году областное агентство по имуществу выставляло право аренды форта на открытый аукцион. В 2022 году сообщалось о планах перевести «Елизаветинский форт» вместе с памятником Елизавете Петровне на муниципальный баланс.