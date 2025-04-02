В районе «Елизаветинского форта» в Балтийске планируют установить туалет

Все новости по теме: Муниципалитеты

Комитет городского хозяйства администрации Балтийского городского округа готовится к поиску подрядчика для устройства туалетного модуля в районе «Историко-культурного комплекса «Елизаветинский форт». Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

На работы выделяют 4,3 млн рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

«Елизаветинский форт» был открыт в Балтийске в 2004 году. Его строили за счёт средств спонсора. Автор конного памятника — московский скульптор Георгий Франгулян. С 2006 года территория форта числилась за Калининградским региональным общественным фондом «Елизаветинский», директором которого была Людмила Ярошевич, а в число соучредителей входил Федор Ярошевич, возглавлявший Балтийск с 2004 по 2009 годы. В ноябре 2015 года право собственности на форт и земельный участок около него перешло к Калининградской области. При этом сам памятник Елизавете Петровне передавали Музею Мирового океана, который планировал открыть экспозицию в форту. Несмотря на это, в 2017 году областное агентство по имуществу выставляло право аренды форта на открытый аукцион. В 2022 году сообщалось о планах перевести «Елизаветинский форт» вместе с памятником Елизавете Петровне на муниципальный баланс.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter