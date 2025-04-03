Арктические капризы природы после тёплых дней: погодный обзор на выходные

В четверг жители Калининградской области смогут насладиться теплой, солнечной и комфортной погодой на большей части региона. Прохлада ожидается только на побережье и-за влияния морского воздуха. Уже во второй половине дня пятницы начнется резкое похолодание по всей области. Об этом сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В четверг ожидается пик тепла. На побережье температура составит +7...+12°C днем. В Калининграде воздух прогреется до +15...+17°C, а в восточных районах — до +17...+19°C. Малооблачно (перистая облачность), без осадков. Ветер северный/северо-западный, слабый (2-4 м/с).

В пятницу ночью ожидается +3...+6°C. До обеда будет солнечная погода. Температура успеет подняться до +12....+15°C по области, в Калининграде — до +10...+13°C, а на побережье — до +6...+9°C. «В районе обеда и во второй половине дня уплотнится облачность, северо-западный ветер усилится в порывах до 8-12 м/с — нас пересечет линия „сухого“ холодного фронта и начнется быстрая адвекция арктической воздушной массы с последующим похолоданием», — пояснили синоптики.

В субботу ночью в Калининграде, на западе и побережье 0...+3°С и до 0...-3°C по области. Дневная температура составит +2...+6°C, переменная облачность, в течение суток вероятны локальные кратковременные заряды крупы/мокрого снега. Ветер преимущественно северный, сильный (8-13 м/с), в порывах до 13-16 м/с в Калининграде и области и до 16-18 м/с на побережье.

В воскресенье ночью −2...-4°C в Калининграде и области (местами до −4...-6°C), на побережье −2...+1°C. Днем +2...+5°C, переменная облачность/облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный/северо-восточный, умеренный (4-8 м/с), в порывах до 10-14 м/с.