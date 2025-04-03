Облвласти попросили Минобороны о бесплатном проезде для военнослужащих

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Алексей Беспрозванных и попросил министра обороны рассмотреть возможность бесплатного проезда в отпуск и обратно для всех военнослужащих, служащих по контракту в Калининградской области. Об этом губернатор сообщил в своём телеграм-канале.

Накануне глава региона встретился с Министром обороны Андреем Белоусовым. В повестку мероприятия включили безопасность области и льготы для участников СВО.

«Обратился с просьбой вернуться к рассмотрению бесплатного проезда в отпуск и обратно для всех военнослужащих. Сейчас военнослужащие, которые проходят службу по контракту в нашем регионе, и члены их семей не имеют таких льгот. У многих нет регистрации, а значит, не могут приобрести субсидированные авиабилеты» — отметил губернатор. Он также добавил, что чиновник поручил проработать вопрос.

Ранее на оперативном совещании регионального правительства вице-премьер — министр развития инфраструктуры Александр Рольбинов заявил, что областные власти ожидают выделения 700 млн рублей из федерального бюджета на субсидирование авиабилетов для калининградцев. По словам чиновника, на первые месяцы 2025 года выделяли 400 млн рублей. Итоговая сумма составит 1,1 млрд рублей.

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