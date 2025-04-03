Облвласти попросили Минобороны о бесплатном проезде для военнослужащих

Алексей Беспрозванных и попросил министра обороны рассмотреть возможность бесплатного проезда в отпуск и обратно для всех военнослужащих, служащих по контракту в Калининградской области. Об этом губернатор сообщил в своём телеграм-канале.

Накануне глава региона встретился с Министром обороны Андреем Белоусовым. В повестку мероприятия включили безопасность области и льготы для участников СВО.

«Обратился с просьбой вернуться к рассмотрению бесплатного проезда в отпуск и обратно для всех военнослужащих. Сейчас военнослужащие, которые проходят службу по контракту в нашем регионе, и члены их семей не имеют таких льгот. У многих нет регистрации, а значит, не могут приобрести субсидированные авиабилеты» — отметил губернатор. Он также добавил, что чиновник поручил проработать вопрос.