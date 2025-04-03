Барк «Крузенштерн» зашёл в порт марокканского Агадира. Об этом сообщается в официальной группе парусника «ВКонтакте».

«Недавно барк „Крузенштерн“ ошвартовался у торгового причала порта Агадир. В настоящий момент проходит стандартная процедура оформления судна в порту. В течение двух дней парусник пополнит запасы воды и продовольствия. Планируются увольнения на берег для практикантов и экипажа барка „Крузенштерн“», — говорится в сообщении.