Барк «Крузенштерн» зашёл в порт марокканского Агадира

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Барк «Крузенштерн» зашёл в порт марокканского Агадира. Об этом сообщается в официальной группе парусника «ВКонтакте».

«Недавно барк „Крузенштерн“ ошвартовался у торгового причала порта Агадир. В настоящий момент проходит стандартная процедура оформления судна в порту. В течение двух дней парусник пополнит запасы воды и продовольствия. Планируются увольнения на берег для практикантов и экипажа барка „Крузенштерн“», — говорится в сообщении.

Парусник отправился в свой первый в 2025 году рейс в середине марта. В его рамках планируется заход в порты Марокко, ЮАР и Маврикия. Продолжительность рейса должна составить четыре месяца. Следующий выход из Калининграда в Балтику запланирован на начало августа. Он продлится два месяца.

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