В Калининграде вынесен приговор двум жителям Петербурга за мошенничество на 12 млн

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В Калининграде вынесен приговор двум 20-летним жителям Санкт-Петербурга, обвиняемым в хищении свыше 12 млн рублей под предлогом перевода на «безопасный счет». Подельники признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В декабре 2024 года телефонные мошенники в ходе разговора с 52-летней калининградкой убедили ее в несанкционированном доступе к личному кабинету в приложении «Госуслуги» и необходимости передачи всех сбережений для последующего помещения на «безопасный счет». По указанию злоумышленников женщина передала денежные средства в иностранной валюте, эквивалентной 12,2 млн рублей, прибывшему к ее дому подсудимому, который затем передал деньги второму соучастнику. В этот же день подсудимые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, денежные средства возвращены потерпевшей.

С учетом позиции прокуратуры обвиняемые приговорены к 3 и 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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