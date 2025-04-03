Экс-депутата из Светлого отправили в колонию за мошенничество на 239 тысяч рублей

Вынесен приговор бывшему депутату Светловского городского округа, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что в декабре 2018 года обвиняемый, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, заключил муниципальный контракт на выполнение работ по установке уличного освещения в г. Светлом, поселках Люблино и Волочаевское. Предприятие применяло упрощенную систему налогообложения, и все строительные материалы, использованные при выполнении работ по контракту, приобретались без включения в них налога на добавленную стоимость. Обвиняемый предоставил заказчику фиктивные документы о приобретении товаров и услуг поставщика в рамках контракта и на основании этих документов получил 239 572 рубля в качестве компенсации по уплате НДС.

В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, суду пояснил, что денежные средства не похищал, а получил их законно, после выполнения в полном объеме условий контракта. Тем не менее его действия судом квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Экс-депутату назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.