Экс-депутата Светловского городского округа ждёт суд по обвинению в мошенничестве

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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата окружного Совета депутатов Светловского городского округа, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Преступление выявлено и задокументировано управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД области, сообщает пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемый, будучи директором коммерческого общества, заключил муниципальный контракт на выполнение работ по установке уличного освещения в Светлом, а также в поселках Люблино и Волочаевское. Стройматериалы, использованные при исполнении контракта, приобретались без включения в их цену налога на добавленную стоимость, поскольку предприятие применяло упрощенную систему налогообложения. Однако фигурант предоставил заказчику фиктивные документы о приобретении товаров и услуг у поставщика, являющегося плательщиком данного налога, с целью незаконного получения компенсации НДС. По данным следствия, общая сумма похищенных таким образом из бюджета городского округа денежных средств составила 239,5 тыс. рублей.

Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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