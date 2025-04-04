Зеленоградск вновь признали самым комфортным малым городом России

Зеленоградск вновь возглавил рейтинг индекса качества городской среды среди российских городов России с населением от 5 до 25 тыс. человек, набрав 291 балл из 360 возможных. Такие данные приводит Минстрой РФ.

Рейтинг был сформирован на основе оценки шести типов городских пространств — жильё, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктуры, улично-дорожная сеть, озеленение и общегородское пространство. Все они оценивались по шести критериям — безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, а также эффективность управления.

Озеленение в Зеленоградске оценили в 53 балла, жильё — в 51, улично-дорожную сеть — в 50, социально-досуговую инфраструктуру — в 48, общегородское пространство — в 47, а общественно-деловую инфраструктуру — в 42.

Светлогорск также вошёл в топ-10 городов, разместившись на шестом месте рейтинга с 269 баллами. Пионерский оказался на 16 месте, набрав 260 баллов. Высокий индекс качества жизни также демонстрируют Гусев (267), Черняховск (259), Светлый (257), Советск и Гвардейск (255 балла каждый).

В число городов с некомфортнной городской средой вошли Полесск, Славск и Гурьевск (180 баллов каждый). Наиболее низкие баллы у Мамоново — 179.

В 2023 году Зеленоградск также признали самым комфортным малым городом России. Тогда город набрал 259 баллов. Среди городов с неблагоприятной городской средой эксперты отметили Ладушкин, Мамоново, Гурьевск, Полесск и Славск.