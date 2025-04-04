На капремонт проезда к СНТ «Мечта» выделяют более 50 млн рублей

МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» готовится к поиску подрядчика для капитального ремонта проезда к СНТ «Мечта» в Калининграде. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

На работы выделяют 51 916 796 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Заасфальтировать дорогу к пляжу в Прибрежном власти Калининграда планировали в 2022 году. Жители близлежащих домов жаловались на то, что постоянный поток транспорта отдыхающих поднимает сильную пыль с грунтовой дороги. «Мы выполнили эту дорогу в гравийном исполнении, и очень много жалоб от жителей микрорайона Прибрежный, потому что идёт пыль, поэтому мы выполним в асфальтобетоне», — анонсировала работы глава администрации Калининграда Елена Дятлова в январе 2025 года.

В 2024 году власти выделяли 9,4 млн рублей для обустройства пляжа на карьере в СНТ «Мечта». Провести электричество, смонтировать освещение и установить малые архитектурные формы должны были до конца 2024 года.