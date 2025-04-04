На капремонт проезда к СНТ «Мечта» выделяют более 50 млн рублей

МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» готовится к поиску подрядчика для капитального ремонта проезда к СНТ «Мечта» в Калининграде. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

На работы выделяют 51 916 796 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Заасфальтировать дорогу к пляжу в Прибрежном власти Калининграда планировали в 2022 году. Жители близлежащих домов жаловались на то, что постоянный поток транспорта отдыхающих поднимает сильную пыль с грунтовой дороги. «Мы выполнили эту дорогу в гравийном исполнении, и очень много жалоб от жителей микрорайона Прибрежный, потому что идёт пыль, поэтому мы выполним в асфальтобетоне», — анонсировала работы глава администрации Калининграда Елена Дятлова в январе 2025 года.

В 2024 году власти выделяли 9,4 млн рублей для обустройства пляжа на карьере в СНТ «Мечта». Провести электричество, смонтировать освещение и установить малые архитектурные формы должны были до конца 2024 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter