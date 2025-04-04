КЖД: в апреле будут назначены дополнительные «дачные» поезда

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С 15 апреля на Калининградской железной дороге назначаются дополнительные «дачные» поезда, которые будут курсировать с Южного вокзала на Балтийском, Черняховском, Мамоновском и Багратионовском направлениях. Информация об этом размещена на сайте КЖД.

На Балтийском направлении назначаются четыре дополнительных пригородных поезда. Время отправления с Южного вокзала — в 8:10 и 13:05, обратно из Балтийска— в 9:51 и 16:20. Поезда будут курсировать по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям и праздничным дням.

На Черняховском направлении по вторникам, четвергам, субботам и праздничным дням будет курсировать пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 8:15. Время отправления из Черняховска в Калининград — в 13:05.

С 16 апреля на Мамоновском направлении назначаются два пригородных поезда, которые будут курсировать по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Время отправления с Южного вокзала — в 10:25, в обратном направлении из Мамоново — в 16:20.

На Багратионовском направлении также по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням вводятся два пригородных поезда. Время отправления с Южного вокзала — в 8:10, а из Багратионовска — в 18:35. Кроме того, пригородный поезд № 6315, курсирующий по выходным дням со станции Багратионовск в 14:15, отменяется.


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