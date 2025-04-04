МЧС предупреждает об усилении ветра в субботу

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В Калининградской области в субботу, 5 апреля, ожидается усиление северного ветра до 12-20 м/с, а на побережье — до 22-24 м/с. Об этом сообщает региональное МЧС.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на улице. «Если сильный ветер застал тебя на улице, укройся в зданиях или подъездах жилых домов; не прячься около стен домов — с крыш и балконов может упасть шифер и другие предметы; не пытайся прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями; не паркуй машину возле шатких конструкций и деревьев», — пишет МЧС.

Ранее синоптики сообщали о начале резкого похолодания по всей области. «Нас пересечет линия „сухого“ холодного фронта и начнется быстрая адвекция арктической воздушной массы с последующим похолоданием», — пояснили они. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в субботу также вероятны локальные кратковременные заряды крупы/мокрого снега.


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