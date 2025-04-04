Горвласти предупредили об ограничении движения на улице Южной в Калининграде

Власти предупредили об ограничении движения на улице Южной в Калининграде. Заявление опубликовано в телеграм-канале администрации города.

«Из-за строительства тротуара на Трамвайном переулке с 14 апреля до 27 июля одностороннее движение вводится на улице Южной (ехать можно будет только со стороны ул. Суворова)», — говорится в сообщении властей. Администрация города также призвала водителей следить за знаками.