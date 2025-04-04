Горвласти предупредили об ограничении движения на улице Южной в Калининграде

Горвласти предупредили об ограничении движения на улице Южной в Калининграде
Изображение: администрация Калининграда
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Власти предупредили об ограничении движения на улице Южной в Калининграде. Заявление опубликовано в телеграм-канале администрации города.

«Из-за строительства тротуара на Трамвайном переулке с 14 апреля до 27 июля одностороннее движение вводится на улице Южной (ехать можно будет только со стороны ул. Суворова)», — говорится в сообщении властей. Администрация города также призвала водителей следить за знаками.

В январе власти опубликовали список улиц, на которых в течение 2025 и 2026 годов должны отремонтировать тротуары. В пресс-службе горадминистрации назвали указанный список новым этапом «тротуарной программы», начало которой было положено в 2023 году.

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