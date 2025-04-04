В Светлом открыли мурал в честь ветерана ВОВ Петра Бочкарева (фото)

Все новости по теме: Память

В Светлом открыли памятный мурал в честь ветерана Великой Отечественной войны Петра Прокофьевича Бочкарева. Мурал расположен на фасаде дома по адресу ул. Калининградская, 19. Об этом сообщает администрация округа.

Пётр Прокофьевич ушёл на фронт в 1941 году сразу после выпускного бала. Будучи подготовленным парашютистом, он служил в пятом воздушно-десантном полку, где стал заместителем командира взвода.

«Сегодня, в день, когда наш уважаемый ветеран Пётр Прокофьевич Бочкарев отметил бы своё 102-летие, в Светловском городском округе состоялось торжественное открытие памятного мурала», — добавляет администрация округа.


Фото: администрация Светловского городского округа

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter