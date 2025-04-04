В Светлом открыли мурал в честь ветерана ВОВ Петра Бочкарева (фото)

В Светлом открыли памятный мурал в честь ветерана Великой Отечественной войны Петра Прокофьевича Бочкарева. Мурал расположен на фасаде дома по адресу ул. Калининградская, 19. Об этом сообщает администрация округа.

Пётр Прокофьевич ушёл на фронт в 1941 году сразу после выпускного бала. Будучи подготовленным парашютистом, он служил в пятом воздушно-десантном полку, где стал заместителем командира взвода.

«Сегодня, в день, когда наш уважаемый ветеран Пётр Прокофьевич Бочкарев отметил бы своё 102-летие, в Светловском городском округе состоялось торжественное открытие памятного мурала», — добавляет администрация округа.