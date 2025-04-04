Роспотребнадзор: сроки исследования коллективного иммунитета продлены

Сроки исследования популяционного иммунитета к актуальным инфекциям среди жителей Калининградской области решили продлить. Сдать венозную кровь можно до 12 апреля, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«На данный момент тестирование прошли порядка двух тысяч волонтёров. Всего в исследовании могут принять участие 3456 человек. Кто-то из волонтёров ошибся в записи, кто-то записался, но не дошёл до медкабинета. Поэтому принято решение продлить сроки исследования до 12 апреля», — говорится в сообщении.

В понедельник, 7 апреля, желающие смогут заполнить анкету и записаться на тестирование по ссылке, добавили в ведомстве.

Напомним, Калининградская область попала в число пяти субъектов РФ, принимающих участие в исследовании популяционного иммунитета к актуальным инфекциям. Жителей региона приглашают пройти бесплатное тестирование на антитела к кори, краснухе, паротиту, вирусным гепатитам А, В, С, D, Е. Также есть возможность составить «генетический портрет» ребёнка.

Принять участие в исследовании могут взрослые и дети от 1 года. Для этого необходимо пройти по ссылке, заполнить анкету и выбрать удобное время и место для сдачи венозной крови. Важно записаться в учреждение, соответствующее возрасту тестируемого, подчеркнули в Роспотребнадзоре. На территории Калининградской области в рамках проекта работает 21 пункт приёма крови в семи муниципальных образованиях.