Школу № 4 обещают открыть после ремонта к годовщине штурма Кёнигсберга

В Калининграде весной этого года собираются открыть после ремонта школу № 4 на улице Карла Маркса. О причинах переноса сроков сдачи объекта и дате открытия во вторник, 24 марта, рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«К 80-летию образования Калининградской области у нас будет открытие знакового объекта. Это школа № 4 на ул. Карла Маркса. Она уже заработает в четвертой четверти», — сообщила чиновница.

Дятлова напомнила, что все работы были завершены еще в прошлом году, и город получил заключение о соответствии объекта капитального строительства. При этом учебный процесс не смогли запустить в январе по ряду причин.

«Мы получаем разрешение на ввод в эксплуатацию, а потом документы, которые выдаёт нам Роспотребнадзор. Мы берём пробу воздуха в пищеблоках, что правильно работает вентиляционное оборудование. Мы берём анализ воды из крана для того, чтобы убедиться, что вода, которая поступает из крана, не содержит никаких примесей. После всего этого мы получаем заключение Роспотребнадзора», — объяснила Дятлова.

Она также напомнила, что открытие школы приурочено к годовщине штурма Кёнигсберга.

«Мы же любим символизм, правда же?» — заключила глава.