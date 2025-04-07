В Полесске восстановили левый флигель пивоварни Бланкенштайн (фото)

В Полесске восстановили левый флигель пивоварни Бланкенштайн. О завершении работ и переходе рабочих на правый флигель сообщил паблик семьи Наталич, посвященный музею «Старая немецкая школа Вальдвинкель» в Ильичёво и пивоварне в Полесске.

«Левый флигель пивоварни Бланкенштайн восстановили, для этого пришлось снять крышу, поменять прогнившие мощные стропила, накрыть черепицей, сохранить механизмы солодовни и т.д. — говорится в сообщении. — Было трудно. Когда крышу сняли, на 3-м этаже солодовни наметало сугробы снега, а при дожде ручьем заливало весь левый флигель. На это ушло почти 2 года! Сейчас восстанавливаем правый флигель».

Представители собственника пивоварни также отметили, что он старается максимально отреставрировать и сохранить исторический облик солодовни.

«Для этого замену прогнивших частей стропил на новые ведём по тем же размерам, крепим болтами и шурупами, которым больше 100 лет, — добавляют в сообществе. — Их находим, собираем и удивляемся чуду, что кто-то раньше их не сдал в металлолом».

Фото: музей Старая немецкая школа Вальдвинкель

Собственнику пивоварни предстоит менять шиферную кровлю на другой части здания. Её он также планирует заменить на керамическую черепицу.

Напомним, что черепичная кровля на пивоварне должна была появиться еще в 2022 году. Однако 11 миллионов рублей, которые Александр Наталич получил по программе приграничного сотрудничества, из-за начала спецоперации на Украине дошли не полностью (только первый транш). В итоге грандиозные планы по ремонту фасада и кровли, а также по созданию сквера пивоваров были отложены. Полученных денег (за них собственник пивоварни даже успел отчитаться весной 2022 года) хватило лишь на стропильную систему.

Продолжить реконструкцию удалось после получения почти пятимиллионной поддержки Фонда президентских грантов, а также за счёт обращения в Фонд Потанина. Гранты были выиграны один за другим 1 марта и 1 мая прошлого года.

Были вложены и значительные собственные средства. Кроме черепицы и обрешетки, Александр Наталич приобрел «на свои» подъемный кран.