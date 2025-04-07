Облминздрав назвал число медсестёр, прибывших из других регионов в 2024 году

В 2024 году в Калининградскую область из других регионов прибыло почти 100 медсестёр. Информация об этом содержится в ответе министерства здравоохранения на информационный запрос «Нового Калининграда».

Статистика по среднему медицинскому персоналу приведена за 2024-2025 годы. Согласно ответу, в прошлом году в Калининградскую область прибыли 98 медсестёр. Количество переехавших фельдшеров, включая скорую помощь, — 16 человек. Далее идут акушеры (10), лаборанты (6), а число прочих специалистов — 31. Итого в 2024-м в регион переехал 161 человек из среднего медперсонала.

За первые три месяца 2025-го в Калининградскую область приехали восемь медсестёр. Фельдшеров — двое, прочих специалистов — четверо. Акушеры и лаборанты за этот период в регион не переезжали. Всего с начала 2024 года и до конца марта 2025-го — 175 работника среднего медицинского персонала.