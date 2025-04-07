Власти рассказали о распределении прибывших медиков по Калининградской области

Большая часть врачей, прибывших в регион с 2024 года, поселилась в Калининграде и Гурьевском округе. Информация об этом содержится в ответе регионального министерства здравоохранения на информационный запрос «Нового Калининграда».

Согласно статистике, с 2024 года и по конец марта 2025-го в регион переехали 165 профильных врачей. 76 из них поселились в Калининграде, ещё 23 человека — в Гурьевском округе. 12 врачей переехали в Советский округ. Остальные специалисты распределились в Багратионовском, Гусевском (по 9), Черняховском, Балтийском (по 6), Пионерском (5), Зеленоградском (4), Гвардейском, Краснознаменском (по 3), Мамоновском, Неманском (по 2), Полесском, Правдинском и Нестеровском (по 1) округах. В Озёрский округ, согласно информации минздрава, профильные врачи не переезжали.

В статистику включён также средний медицинский персонал. За указанный период в Калининградскую область переехали 175 медработников этой категории. 60 из них поселились в Калининграде, 19 — в Гурьевском, 18 — в Черняховском, 16 — в Советском и Багратионовском, 12 — в Гусевском округах. Далее следуют Пионерский (9), Краснознаменский, Неманский, Нестеровский (по 3), Балтийский, Гвардейский, Мамоновский, Полесский, Правдинский, Светловский (по 2), Зеленоградский и Озёрский (по 1) муниципалитеты.

Напомним, что в конце января Беспрозванных отметил, что Калининградской области не хватает более тысячи медсестёр и врачей. В качестве примера Беспрозванных рассказал о посещении поликлиники на Сельме. По его словам, в ней есть кабинеты для проведения диспансеризации, а сотрудников не хватает. В середине февраля Степан Миракян заявил, что в онкологическом службе региона тоже наблюдается дефицит кадров. При этом, как отметил и.о. главврача онкоцентра, дефицит есть не только в Калининградской области, но и во всём мире.