КППК: расписание некоторых пригородных поездов временно изменится 8 апреля

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8 апреля по техническим причинам временно изменится расписание некоторых пригородных поездов на Светлогорском и Багратионовском направлениях, а также на внутригородских маршрутах. Об этом проинформировала Калининградская пригородная пассажирская компания.

В частности, в сообщении Калининград — Светлогорск-2 через Переславское электропоезд «Ласточка» № 6725 отправится по расписанию с Южного вокзала в 19:20, но прибудет в Светлогорск на 8 минут позже — в 20:31. Также будет скорректировано расписание вечерних пригородных поездов № 7220, № 6724, № 6726 из Светлогорска. Они отправятся в 19:33, 20:06, 20:45 и прибудут на Южный вокзал в 20:34, 21:12, 21:53.

В сообщении Калининград — Багратионовск вечерний поезд из Калининграда отправится на 57 минут позже — в 18:27 и прибудет в Багратионовск в 19:19.

В сообщении Голубево — Калининград-Северный на 2 минуты корректируется расписание пригородного поезда №№ 6212/6211, который отправится со станции Голубево в 18:42 и прибудет на Северный вокзал в 19:02.

В сообщении Калининград-Северный — Киевская пригородный поезд № 6110 отправится на 4 минуты раньше — в 19:11 и прибудет на о.п. Киевская в 19:24.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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