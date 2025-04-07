На капремонт пяти улиц в Калининграде выделяют 11,8 млн рублей

В Московском районе Калининграда планируют провести капитальный ремонт на пяти улицах. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Работы необходимо выполнить на ул. Агнии Барто, Сутеева, Сергея Лазо (от земельного участка с кадастровым номером 39:15:141624:1194 до ул. Сутеева), Астраханской (от ул. Курской до земельного участка с кадастровым номером 39:15:142203:621), в проезде Щаденко и на ул. Бажова (от ул. Барто до ул. Сутеева).

К поиску подрядчика готовится МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». На работы выделяют 11 819 103 рубля. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Части указанных улиц были присвоены наименования в 2017 — 2020 годах.