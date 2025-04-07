В регионе хотят провести поквартирный опрос о социальном самочувствии населения

В Калининградской области планируют провести поквартирный личный опрос на тему «Социально-экономическое положение и социальное самочувствие населения». Проведение социологического исследования заказывает областной «Центр социальной рекламы и информационных технологий». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Опросить планируют 1000 респондентов в срок до 25 апреля 2025 года. Интервью должно проводиться по месту жительства «по региональной квотной выборке». Предварительный объём анкеты — не менее 40 вопросов различных типов: открытые, простые альтернативные, с несколькими вариантами ответов, с выборочным подмножеством и оценочной шкалой. Формулировка вопросов должна быть простой и понятной, исключающей возможность двойного толкования.

Исполнителю необходимо подготовить план-график проведения исследования, разработать и проверить необходимый инструментарий, растиражировать анкеты, проинструктировать интервьюеров и контролировать их работу, создать электронный массив данных исследования, проанализировать и интерпретировать полученные данные, предоставить итоговый отчёт с графиками и презентацию с основными выводами исследования.

Необходимо наличие подготовленной сети интервьюеров в Калининградской области с опытом работы в этой сфере не менее одного года. Период проведения опроса — не более 14 дней.

Изучаемые проблемы: материальное положение и социальное самочувствие жителей, доверие государственным и политическим институтам, проблемное поле региона,

оценка деятельности и доверие к органам власти (президента РФ, председателя правительства РФ, губернатора области, областного Заксобрания, муниципальной и региональной власти), партийные предпочтения жителей региона, отношение к деятельности политических партий и другие.

Закупка проведена у единственного поставщика, данные которого на сайте на момент подготовки материала указаны не были. «Новый Калининград» направил информационный запрос в пресс-службу правительства Калининградской области, чтобы выяснить, с кем заключён контракт. Цена договора — 465 868 рублей. В настоящее время он находится на стадии исполнения.