Опрос о социальном самочувствии населения области вновь доверили «КМ-Группе»

Опрос о социальном самочувствии населения области вновь доверили «КМ-Группе»
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
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Договор на проведение поквартирного личного опроса на тему «Социально-экономическое положение и социальное самочувствие населения» в Калининградской области в очередной раз заключили с «Калининградской мониторинговой группой». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на «Центр социальной рекламы и информационных технологий» в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

Напомним, опросить планируют 1000 респондентов в срок до 25 апреля 2025 года. Закупка была проведена у единственного поставщика, данные которого на сайте на момент подготовки материала указаны не были. Цена договора — 465 868 рублей. В настоящее время он находится на стадии исполнения.

С исследовательской компанией «КМ-Группа» правительство Калининградской области не раз заключало контракты на право проведения социологических опросов. Согласно данным открытых источников, руководителем и учредителем компании является Елена Высоцкая, супруга политконсультанта Алексея Высоцкого.

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