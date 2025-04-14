Опрос о социальном самочувствии населения области вновь доверили «КМ-Группе»

Договор на проведение поквартирного личного опроса на тему «Социально-экономическое положение и социальное самочувствие населения» в Калининградской области в очередной раз заключили с «Калининградской мониторинговой группой». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на «Центр социальной рекламы и информационных технологий» в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».
Напомним, опросить планируют 1000 респондентов в срок до 25 апреля 2025 года. Закупка была проведена у единственного поставщика, данные которого на сайте на момент подготовки материала указаны не были. Цена договора — 465 868 рублей. В настоящее время он находится на стадии исполнения.С исследовательской компанией «КМ-Группа» правительство Калининградской области не раз заключало контракты на право проведения социологических опросов. Согласно данным открытых источников, руководителем и учредителем компании является Елена Высоцкая, супруга политконсультанта Алексея Высоцкого.