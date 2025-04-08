За первые месяцы 2025 года в регионе обнаружили 274 взрывоопасных предмета

За первые месяцы 2025 года в Калининградской области обнаружили 274 взрывоопасных предмета. Об этом в своём телеграм-канале сообщило региональное управление МЧС России.

Спасательное ведомство рассказало, что накануне была обезврежена авиабомба времён Великой Отечественной войны. Взрыв произвели в посёлке Кубановка. Обезвреживанием снаряда занимались специалисты Невского спасательного центра совместно с сотрудниками поисково-спасательного отряда МЧС России.

«За 2025 год обнаружено и вывезено 274 взрывоопасных предмета, в том числе 6 авиабомб», — говорится в сообщении.