За первые месяцы 2025 года в регионе обнаружили 274 взрывоопасных предмета

За первые месяцы 2025 года в Калининградской области обнаружили 274 взрывоопасных предмета. Об этом в своём телеграм-канале сообщило региональное управление МЧС России.
Спасательное ведомство рассказало, что накануне была обезврежена авиабомба времён Великой Отечественной войны. Взрыв произвели в посёлке Кубановка. Обезвреживанием снаряда занимались специалисты Невского спасательного центра совместно с сотрудниками поисково-спасательного отряда МЧС России.
«За 2025 год обнаружено и вывезено 274 взрывоопасных предмета, в том числе 6 авиабомб», — говорится в сообщении.Напомним, что в течение 2024 года в Калининградской области обезвредили более 30 тыс. боеприпасов времён ВОВ. Специалисты инженерных групп разминирования в течение года более 500 раз выезжали на проведение работ по обезвреживанию снарядов. Боеприпасы калибром от 7,92 до 152 мм утилизировали на одном из полигонов на территории региона методом подрыва с помощью тротиловых шашек.