В Калининградской области решили отложить открытие парка «Спасённая Европа»

В Калининградской области решили отложить открытие парка «Спасённая Европа»
Иллюстрация: телеграм-канал губернатора Алексея Беспрозванных
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Власти региона решили перенести сроки открытия парка с историческими миниатюрами «Спасённая Европа», которые планируется разместить на территории парка Победы в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба правительства области со ссылкой на министра по культуре и туризму Андрея Ермака.

«Планировалось, что все работы по созданию парка миниатюр „Спасенная Европа“ будут закончены к 9 апреля, открытие экспозиции было запланировано на 9 мая, — сообщил министр. — Проект непростой, так как необходимо было учитывать не только конструктивные особенности макетов памятников и постаментов, но и органичное соответствие ландшафту самого парка. Реализация концептуально принятого сторонами за основу проекта столкнулась с необходимостью внесения изменений, что повлекло за собой перенос сроков открытия парка». В связи с этим было принято решение перенести дату открытия, о ней в правительстве обещали сообщить дополнительно.

Напомним, концепцию парка с историческими миниатюрами «Спасённая Европа» концепцию парка обсудили на заседании Совета по культуре при губернаторе в конце февраля. Главный архитектор области Евгений Костромин пояснил, что в парк будет представлять собой историческое пространство, где воссоздадут монументы советским воинам-освободителям, уничтоженные в Европе. В основе идеи проекта — карта освобождённой Восточной Европы, на которой в рамках первой очереди будут размещены семь ранее уничтоженных памятников: маршалу Коневу в Праге, советско-польскому братству по оружию на площади Виленского вокзала в Варшаве, генералу Ватутину в Киеве, воинам Советской Армии-освободителям в Риге, памятник советским воинам-освободителям в Клайпеде, монумент воинам-освободителям в Тарту и памятника Советской армии в Софии.

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