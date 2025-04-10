Ермак объяснил, почему парк «Спасённая Европа» не откроется к 9 мая (фото)

Скульптуры, изготовленные для парка миниатюр «Спасённая Европа», нуждаются в доработке, и поэтому новое пространство в калининградском парке Победы не успеют открыть к 9 мая. Об этом в четверг, 10 апреля, журналистам рассказал министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

«В первой части парка мы уже подготовили полностью всё благоустройство и постаменты под памятники. Единственное, с чем мы столкнулись, и чего мы не ожидали, это сами скульптуры. Когда мы примерили их, получилось, что нужно немножко изменить концепцию этого парка. После примерки мы решили направить эти скульптуры на доработку», — пояснил министр.

Ермак отметил, что дорабатываются не только сами скульптуры, но и их основания.

«Там нужен другой материал немножко, потому что мы посмотрели на тот материал, который был выбран изначально, и он немножко диссонирует с самими постаментами, которые уже отлиты и установлены, — продолжил министр. — Во-вторых, ещё там большой вопрос в части антивандальности».

Напомним, что концепцию парка с историческими миниатюрами «Спасённая Европа» концепцию парка обсудили на заседании Совета по культуре при губернаторе в конце февраля. Главный архитектор области Евгений Костромин пояснил, что в парк будет представлять собой историческое пространство, где воссоздадут монументы советским воинам-освободителям, уничтоженные в Европе. В основе идеи проекта — карта освобождённой Восточной Европы, на которой в рамках первой очереди будут размещены семь ранее уничтоженных памятников: маршалу Коневу в Праге, советско-польскому братству по оружию на площади Виленского вокзала в Варшаве, генералу Ватутину в Киеве, воинам Советской Армии-освободителям в Риге, памятник советским воинам-освободителям в Клайпеде, монумент воинам-освободителям в Тарту и памятника Советской армии в Софии.