Цену на яйца в Калининградской области зафиксировали до середины мая

Стоимость десятка яиц 1 категории зафиксировали в Калининградской области до середины мая. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своём Telegram-канале.

«Приближаются Пасха и майские праздники, понимаю, что на некоторые виды товаров спрос будет высок. Договорились с „Птицефабрикой Гурьевской“ установить с сегодняшнего дня до середины мая отпускную цену на яйца 1 категории 80 рублей. Агрохолдинг в магазинах „Наш продукт“ удерживает розничную цену 88 рублей», — говорится в сообщении.

Как показал мониторинг цен «Нового Калининграда», в начале апреля десяток яиц первой категории стоил в сетях порядка 130 рублей.