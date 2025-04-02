Картофель старый, цены — новые: как изменилась стоимость продуктов за месяц (фото)

За минувший месяц стоимость условной продуктовой корзины «Нового Калининграда» в трёх торговых сетях повысилась на 1 – 150 рублей. Основные изменения коснулись цен на овощи и фрукты. Список подешевевших продуктов традиционно меньше перечня того, что выросло в цене. Подробности — в нашем обзоре.

В «Спаре» итоговая стоимость набора продуктов составила 3385,29 руб, на 1,05 руб. больше, чем месяцем ранее. В «Пятёрочке» итоговая сумма выросла на 4,5 руб до 3456,84 руб., в «Виктории» — на 150,6 руб. до 3441,30 руб.

Во всех трёх сетях подорожал картофель. Килограмм прибавил 13–20 рублей, и речь не о свежем урожае. Капуста отметилась повышением на 3 – 11 рублей. За килограмм томатов теперь отдают на 20 – 30 рублей больше. Ценник на бананы все сети «дружно» докрутили до 159 рублей. Повышение составило 10 рублей. Лимоны «подросли» сразу на 20–50 рублей.

Другие цитрусовые — апельсины — стали единственным продуктом, который подешевел сразу в трёх сетях. Ценник уменьшили на 6 – 40 рублей. Два ритейлера предлагают огурцы по сниженной на 20 – 70 рублей цене. Килограмм моркови стал «доступнее» на 0,5 – 1 рубль, упаковка кефира — на 2 рубля. Подробнее — в таблице.





Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятёрочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г 29,99 (по акции, цена не изм.) 29,50 (цена не изм.) 29,99 (+2 руб.) Молоко, 2,5%, 800 мл 58,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 58,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.) Кефир, 2,5%, 800 мл 67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

67,90 «Залесский фермер» (-2 руб.) 65,99 «Залесский фермер» (-2 руб.) Сметана, 15%, 315 г 85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

85,90 «Залесский фермер» +11 руб.) 83,49 «Залесский фермер» (+8,5 руб.) Творог, 5%, 200 г 115,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

128,00 «Залесский фермер» (товара не было в наличии в магазине, цена из приложения «Купер»)

112,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Филе куриное, 1 кг 529,99 (цена не изм.)

499 ( по акции, −30 руб.) 529,99 (цена не изм.)

Фарш, 400 г 149,99 «Останкино», «По-домашнему» (цена не изм.)

149,90 «Останкино», «Для котлет» (по акции, цена не изм.) 199,99 «Гвардейский МК», «Домашний» (+50 руб.) Говядина тушеная, высший сорт, 338 г 279,99 «Стандарт Ключ» 279,90 «Любимый дом» (+80 руб.) 299,99 «Гастроном № 1» (цена не изм.)

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 36,49 «Зернофф» (по акции, цена не изм.) 54,90 «Селяночка» 74,99 «Макфа» (-5 руб.)

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 129,99 (цена не изм.)

129,90 (по акции, цена не изм.) 129,99 (цена не изм.) Рис 69,99 (по акции, цена не изм.) 75,50 (-0,4 руб.) 68,89 (цена не изм.) Гречка 42,99 (по акции, цена не изм.) 43,20 (цена не изм.) 42,99 (цена не изм.) Макароны, 450 г 79,99 «Макфа» (цена не изм.)

69,90 «Макфа», (по акции, −10 руб.) 79,99 «Макфа», (цена не изм.) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 208,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.) 203,90 «Залесский фермер» (Фермерское) (+4 руб.) 202,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (-42 руб.) Масло подсолнечное, 1 л 169,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.) 169,90 «Олейна» (-10 руб.) 159,99 «Золотая семечка» Сахар, 1 кг 79,99 (по акции. цена не изм.) 78,60 (цена не изм.) 78,49 (цена не изм.) Овощи и фрукты Картофель, 1 кг 59,99 (+20 руб.) 80 (товара не было в наличии в магазине, цена из приложения «Купер») 52,99 (+13 руб.) Лук репчатый, 1 кг 66,99 (цена не изм.) 64,90 ( по акции, −19 руб.) 79,99 (-10 руб.) Капуста белокочанная свежая, 1 кг 66,54 (+11,55 руб.) 69,30 (+6,9 руб.) 61,99 (+3 руб.) Морковь, 1 кг 44,49 (-0,5 руб.) 42,90 ( по акции, +3 руб.) 37,99 (+1 руб.) Огурцы, 1 кг 229,99 (-20 руб.) 299,90 (+50 руб.) 199,99 (-70 руб.) Помидоры, 1 кг 199,99 ( по акции, +30 руб.) 199,90 (по акции, +20 руб.) 239,99 (+30 руб.) Лимоны, 1 кг 199,99 (+50 руб.) 179,90 (по акции, +30 руб.) 169,99 (+20 руб.) Апельсины, 1 кг 99,99 (-40 руб.) 109,90 (по акции, −6 руб.) 99,99 (-22 руб.) Яблоки «Голден», 1 кг 119,99 (по акции, −20 руб.) 109,90 (по акции, цена не изм.) 139,99 ( +20 руб.) Бананы, 1 кг 159,99 (+10 руб.) 159,90 (+10 руб.)

159,99 (+10 руб.) Общая стоимость корзины 3385,29 3441,30 3456,84

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1 апреля 2025 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Литовский Вал, 2 и Невского, 24-30.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазинах «Пятёрочка» на ул. Старшины Дадаева, 62 и ул. Куйбышева, 95.