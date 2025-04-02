Картофель старый, цены — новые: как изменилась стоимость продуктов за месяц (фото)

За минувший месяц стоимость условной продуктовой корзины «Нового Калининграда» в трёх торговых сетях повысилась на 1 – 150 рублей. Основные изменения коснулись цен на овощи и фрукты. Список подешевевших продуктов традиционно меньше перечня того, что выросло в цене. Подробности — в нашем обзоре.
В «Спаре» итоговая стоимость набора продуктов составила 3385,29 руб, на 1,05 руб. больше, чем месяцем ранее. В «Пятёрочке» итоговая сумма выросла на 4,5 руб до 3456,84 руб., в «Виктории» — на 150,6 руб. до 3441,30 руб.
Во всех трёх сетях подорожал картофель. Килограмм прибавил 13–20 рублей, и речь не о свежем урожае. Капуста отметилась повышением на 3 – 11 рублей. За килограмм томатов теперь отдают на 20 – 30 рублей больше. Ценник на бананы все сети «дружно» докрутили до 159 рублей. Повышение составило 10 рублей. Лимоны «подросли» сразу на 20–50 рублей.
Другие цитрусовые — апельсины — стали единственным продуктом, который подешевел сразу в трёх сетях. Ценник уменьшили на 6 – 40 рублей. Два ритейлера предлагают огурцы по сниженной на 20 – 70 рублей цене. Килограмм моркови стал «доступнее» на 0,5 – 1 рубль, упаковка кефира — на 2 рубля. Подробнее — в таблице.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятёрочка»***
|
Хлеб «Дарницкий», 580 г
|
29,99 (по акции, цена не изм.)
|
29,50 (цена не изм.)
|
29,99 (+2 руб.)
|
Молоко, 2,5%,
800 мл
|
58,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
58,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Кефир, 2,5%,
800 мл
|
67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
67,90 «Залесский фермер» (-2 руб.)
|
65,99 «Залесский фермер» (-2 руб.)
|
Сметана, 15%, 315 г
|
85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
85,90 «Залесский фермер» +11 руб.)
|
83,49 «Залесский фермер» (+8,5 руб.)
|
Творог, 5%, 200 г
|
115,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
128,00 «Залесский фермер» (товара не было в наличии в магазине, цена из приложения «Купер»)
|
112,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Филе куриное, 1 кг
|
529,99 (цена не изм.)
|
499 ( по акции, −30 руб.)
|
529,99 (цена не изм.)
|
Фарш, 400 г
|
149,99 «Останкино», «По-домашнему» (цена не изм.)
|
149,90 «Останкино», «Для котлет» (по акции, цена не изм.)
|
199,99 «Гвардейский МК», «Домашний» (+50 руб.)
|
Говядина тушеная, высший сорт, 338 г
|
279,99 «Стандарт Ключ»
|
279,90 «Любимый дом» (+80 руб.)
|
299,99 «Гастроном № 1» (цена не изм.)
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
36,49 «Зернофф» (по акции, цена не изм.)
|
54,90 «Селяночка»
|
74,99 «Макфа» (-5 руб.)
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
129,99 (цена не изм.)
|
129,90 (по акции, цена не изм.)
|
129,99 (цена не изм.)
|
Рис
|
69,99 (по акции, цена не изм.)
|
75,50 (-0,4 руб.)
|
68,89 (цена не изм.)
|
Гречка
|
42,99 (по акции, цена не изм.)
|
43,20 (цена не изм.)
|
42,99 (цена не изм.)
|
Макароны, 450 г
|
79,99 «Макфа» (цена не изм.)
|
69,90 «Макфа», (по акции, −10 руб.)
|
79,99 «Макфа», (цена не изм.)
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
208,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.)
|
203,90 «Залесский фермер» (Фермерское) (+4 руб.)
|
202,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (-42 руб.)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
169,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.)
|
169,90 «Олейна» (-10 руб.)
|
159,99 «Золотая семечка»
|
Сахар, 1 кг
|
79,99 (по акции. цена не изм.)
|
78,60 (цена не изм.)
|
78,49 (цена не изм.)
|
Овощи и фрукты
|
Картофель, 1 кг
|
59,99 (+20 руб.)
|
80 (товара не было в наличии в магазине, цена из приложения «Купер»)
|
52,99 (+13 руб.)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
66,99 (цена не изм.)
|
64,90 ( по акции, −19 руб.)
|
79,99 (-10 руб.)
|
Капуста белокочанная свежая, 1 кг
|
66,54 (+11,55 руб.)
|
69,30 (+6,9 руб.)
|
61,99 (+3 руб.)
|
Морковь, 1 кг
|
44,49 (-0,5 руб.)
|
42,90 ( по акции, +3 руб.)
|
37,99 (+1 руб.)
|
Огурцы, 1 кг
|
229,99 (-20 руб.)
|
299,90 (+50 руб.)
|
199,99 (-70 руб.)
|
Помидоры, 1 кг
|
199,99 ( по акции, +30 руб.)
|
199,90 (по акции, +20 руб.)
|
239,99 (+30 руб.)
|
Лимоны, 1 кг
|
199,99 (+50 руб.)
|
179,90 (по акции, +30 руб.)
|
169,99 (+20 руб.)
|
Апельсины, 1 кг
|
99,99 (-40 руб.)
|
109,90 (по акции, −6 руб.)
|
99,99 (-22 руб.)
|
Яблоки «Голден», 1 кг
|
119,99 (по акции, −20 руб.)
|
109,90 (по акции, цена не изм.)
|
139,99 ( +20 руб.)
|
Бананы, 1 кг
|
159,99 (+10 руб.)
|
159,90 (+10 руб.)
|
159,99 (+10 руб.)
|
Общая стоимость корзины
|
3385,29
|
3441,30
|
3456,84
В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1 апреля 2025 года.
В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Литовский Вал, 2 и Невского, 24-30.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.
***В таблице приведены цены в магазинах «Пятёрочка» на ул. Старшины Дадаева, 62 и ул. Куйбышева, 95.
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