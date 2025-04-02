Картофель старый, цены — новые: как изменилась стоимость продуктов за месяц (фото)

Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Мониторинги цен на продукты

За минувший месяц стоимость условной продуктовой корзины «Нового Калининграда» в трёх торговых сетях повысилась на 1 – 150 рублей. Основные изменения коснулись цен на овощи и фрукты. Список подешевевших продуктов традиционно меньше перечня того, что выросло в цене. Подробности — в нашем обзоре.

В «Спаре» итоговая стоимость набора продуктов составила 3385,29 руб, на 1,05 руб. больше, чем месяцем ранее. В «Пятёрочке» итоговая сумма выросла на 4,5 руб до 3456,84 руб., в «Виктории» — на 150,6 руб. до 3441,30 руб.

Во всех трёх сетях подорожал картофель. Килограмм прибавил 13–20 рублей, и речь не о свежем урожае. Капуста отметилась повышением на 3 – 11 рублей. За килограмм томатов теперь отдают на 20 – 30 рублей больше. Ценник на бананы все сети «дружно» докрутили до 159 рублей. Повышение составило 10 рублей. Лимоны «подросли» сразу на 20–50 рублей.

Другие цитрусовые — апельсины — стали единственным продуктом, который подешевел сразу в трёх сетях. Ценник уменьшили на 6 – 40 рублей. Два ритейлера предлагают огурцы по сниженной на 20 – 70 рублей цене. Килограмм моркови стал «доступнее» на 0,5 – 1 рубль, упаковка кефира — на 2 рубля. Подробнее — в таблице.


Товар

Торговая сеть, цены в рублях

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятёрочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г

29,99 (по акции, цена не изм.)

29,50 (цена не изм.)

29,99 (+2 руб.)

Молоко, 2,5%,

800 мл

58,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

58,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)


53,19 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Кефир, 2,5%,

800 мл

67,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


67,90 «Залесский фермер» (-2 руб.)

65,99 «Залесский фермер» (-2 руб.)

Сметана, 15%, 315 г

85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


85,90 «Залесский фермер» +11 руб.)

83,49 «Залесский фермер» (+8,5 руб.)

Творог, 5%, 200 г

115,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)


128,00 «Залесский фермер» (товара не было в наличии в магазине, цена из приложения «Купер»)


112,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Филе куриное, 1 кг

529,99 (цена не изм.)


499 ( по акции, −30 руб.)

529,99 (цена не изм.)


Фарш, 400 г

149,99 «Останкино», «По-домашнему» (цена не изм.)


149,90 «Останкино», «Для котлет» (по акции, цена не изм.)

199,99 «Гвардейский МК», «Домашний» (+50 руб.)

Говядина тушеная, высший сорт, 338 г

279,99 «Стандарт Ключ»

279,90 «Любимый дом» (+80 руб.)

299,99 «Гастроном № 1» (цена не изм.)


Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

36,49 «Зернофф» (по акции, цена не изм.)

54,90 «Селяночка»

74,99 «Макфа» (-5 руб.)


Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

129,99 (цена не изм.)


129,90 (по акции, цена не изм.)

129,99 (цена не изм.)

Рис

69,99 (по акции, цена не изм.)

75,50 (-0,4 руб.)

68,89 (цена не изм.)

Гречка

42,99 (по акции, цена не изм.)

43,20 (цена не изм.)

42,99 (цена не изм.)

Макароны, 450 г

79,99 «Макфа» (цена не изм.)


69,90 «Макфа», (по акции, −10 руб.)

79,99 «Макфа», (цена не изм.)

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

208,99 АО «Молоко» (Крестьянское), (цена не изм.)

203,90 «Залесский фермер» (Фермерское) (+4 руб.)

202,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (-42 руб.)

Масло подсолнечное, 1 л

169,99 «Олейна» (по акции, цена не изм.)

169,90 «Олейна» (-10 руб.)

159,99 «Золотая семечка»

Сахар, 1 кг

79,99 (по акции. цена не изм.)

78,60 (цена не изм.)

78,49 (цена не изм.)

Овощи и фрукты

Картофель, 1 кг

59,99 (+20 руб.)

80 (товара не было в наличии в магазине, цена из приложения «Купер»)

52,99 (+13 руб.)

Лук репчатый, 1 кг

66,99 (цена не изм.)

64,90 ( по акции, −19 руб.)

79,99 (-10 руб.)

Капуста белокочанная свежая, 1 кг

66,54 (+11,55 руб.)

69,30 (+6,9 руб.)

61,99 (+3 руб.)

Морковь, 1 кг

44,49 (-0,5 руб.)

42,90 ( по акции, +3 руб.)

37,99 (+1 руб.)

Огурцы, 1 кг

229,99 (-20 руб.)

299,90 (+50 руб.)

199,99 (-70 руб.)

Помидоры, 1 кг

199,99 ( по акции, +30 руб.)

199,90 (по акции, +20 руб.)

239,99 (+30 руб.)

Лимоны, 1 кг

199,99 (+50 руб.)

179,90 (по акции, +30 руб.)

169,99 (+20 руб.)

Апельсины, 1 кг

99,99 (-40 руб.)

109,90 (по акции, −6 руб.)

99,99 (-22 руб.)

Яблоки «Голден», 1 кг

119,99 (по акции, −20 руб.)

109,90 (по акции, цена не изм.)

139,99 ( +20 руб.)

Бананы, 1 кг

159,99 (+10 руб.)

159,90 (+10 руб.)


159,99 (+10 руб.)

Общая стоимость корзины

3385,29

3441,30

3456,84

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо сопоставимого ценового сегмента. В таблице указаны цены на 1 апреля 2025 года.

В ряде случаев можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым месяцем. Если разница не указана, это означает, что сравнивались позиции разных марок или объёмов либо товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Литовский Вал, 2 и Невского, 24-30.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазинах «Пятёрочка» на ул. Старшины Дадаева, 62 и ул. Куйбышева, 95.

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