В минсельхозе рассказали, почему в регионе подорожали куриные яйца

Цены на яйца в Калининградской области растут в связи с сезонными изменениями, которые сопровождаются повышением спроса. Так объяснили «ценовую динамику куриного яйца» в региональном минсельхозе на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

О том, что «за две недели цены на яйца взлетели», сообщил один из посетителей страницы. «Категория С2 две недели назад стоила на 10 рублей меньше. Увы, экономического образования у меня нет, но, кажется, это больше 10%», — написал он.

«На ценовую динамику куриного яйца влияют многие факторы, прежде всего сезонные изменения, которые традиционно сопровождаются повышением спроса. Спрос на товар увеличивается на фоне снижения продуктивности птицы в осенне-зимний период и роста затрат на сырьё для комбикормов. При этом, согласно проводимому нашим министерством мониторингу, отпускная цена на яйцо сегодня соответствует уровню прошлого года в аналогичный период», — сообщили в ответном комментарии представители регионального минсельхоза.

Они также напомнили о том, что куриное яйцо категории С2 производства компании «Птицефабрика Гурьевская» находится в списке товаров, которые вошли в 2025 году в региональное соглашение о принятии мер по стабилизации цен на отдельные виды продовольственных товаров, которое обязывает производителя сдерживать прибыль в структуре отпускных цен.





Изображение: скриншот комментариев на странице Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте»

Как показал мониторинг цен «Нового Калининграда», десяток яиц первой категории подорожал за месяц в трёх торговых сетях на 10-20 рублей и стоит сейчас без копейки 100 рублей.