Калининград уступил Татарстану и Ставрополю в топе популярных направлений

В Калининградскую область на майских праздниках хотят приехать 3% туристов. Это меньше, чем в Ставропольскую область и Татарстан. Об это сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, передаёт ТАСС.

Лидирует по спросу Краснодарский край — 20% от всего турпотока на майские праздники. Затем следуют Санкт-Петербург (15%), Москва (13%), Ставропольский край (5,6%), Татарстан (4%), Крым, Калининградская и Московская области (по 3%).

По словам Уманского, спрос на поездки по России на майские праздники в 2025 году вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Майские праздники в этом году демонстрируют очень высокие показатели роста, — добавил Уманский. — При одинаковом количестве выходных дней мы с вами имеем существенную разницу в промежутке между этими выходными днями. В этом году эта разница составляет всего три дня, поэтому туристы этим очень активно пользуются. Мы фиксируем общий рост числа бронирований в гостиницах по стране в объеме 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Напомним, ранее Калининград, Зеленоградск и Светлогорск вошли в топ-10 направлений на майские выходные. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.