В мэрии Калининграда объяснили, почему никто не ремонтирует провал на Батальной

В Калининграде дорожные рабочие, занимавшиеся ликвидацией провала на перекрёстке улиц Судостроительной и Батальной, прекратили работы. В пресс-службе мэрии города объяснили, почему это произошло, и когда дорожники смогут вернуться.

«Сейчас все окрестные инженерные коммуникации обследуют с помощью специального робота и для этого не нужны сотрудники непосредственно на месте ямы, — пояснили в мэрии, приложив к комментарию снимок, сделанный роботом. — „Телеинспектора“ погружают под землю через соседние смотровые колодцы и сантиметр за сантиметром рассматривают состояние труб на площади в несколько сот метров».

В пресс-службе добавили, что «закатать провал в асфальт — дело быстрое и нехитрое», однако в случае, если не установить истинную причину утечки, провал может образоваться снова.

«Только после того как первопричина будет ликвидирована, станет возможно говорить о сроках восстановления полноценного движения на перекрёстке. Делаем всё возможное и от нас зависящее», — заключили в администрации.