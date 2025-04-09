Власти Гусева планируют потратить на туристическую навигацию 2,2 млн рублей

Администрация Гусевского городского округа готовится к поиску подрядчика для изготовления и установки туристских указателей в рамках создания системы информирования туристов для обеспечения пребывания и навигации на территории муниципалитета. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Подрядчику необходимо будет изготовить 13 указателей по 170 153,85 руб. каждый. Всего на навигацию планируют потратить 2 212 000,05 руб. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В июле 2023 года Гусев стал одним из победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек» с проектом благоустройства «Парка воды, культуры и отдыха».