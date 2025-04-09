Условия программы «Восток» планируют утвердить в течение двух недель

Условия возобновлённой программы поддержки предпринимателей «Восток» планируют утвердить в течение двух недель. Об этом на заседании профильного комитета Законодательного собрания заявил генеральный директор «Центра поддержки предпринимательства Калининградской области» Кирилл Лило.

Он рассказал, что ранее целевым показателем программы было создание рабочих мест. Сейчас его «выводят» из категории из-за нехватки кадров. Лило также отметил, что власти планируют корректировку процентной ставки. При этом заявки на участие в «Востоке» уже принимаются. По его словам, в регионе «создаётся воронка проектов», которая превышает 6 млрд рублей.

«Я думаю, что в течение двух недель условия программы будут утверждены и доведены до всех. Планируем, [что программа начнёт работать уже в мае]», — рассказал глава центра «Мой бизнес».

Программа «Восток» действовала в регионе до 2022 года. По ней предприниматели получали целевые льготные займы размером до 50 млн рублей на семь лет. Для сельхозпредприятий этот срок был дольше на три года. Ставка по программе составляла 1%.