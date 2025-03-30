Областные власти возобновили программу поддержки предпринимателей «Восток», увеличив лимит льготного займа вдвое. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных на встрече с представителями бизнес-сообщества Полесского муниципального округа 28 марта.

С предложением о возобновлении программы выступил собственник ООО «Амбер-Сакрум» Эдуард Губарь, который возводит санаторный комплекс под посёлком Заливино. Он пояснил, что его фирма участвовала в программе с момента запуска меры поддержки предпринимателей. В 2020 году он получил льготный займ на строительство и реализовал первую очередь комплекса. Для реализации второго этапа санатория ему также необходима поддержка.

«Хотелось бы вас попросить, как стартанет эта программа, может быть, немножко увеличить лимит на каждый проект. Потому что, когда мы принимали участие в 2020 году, там лимит был 50 млн на один проект. С учётом подорожания цен, инфляции, может быть, имеет смысл увеличить его, может быть, до 100 млн рублей. Мы сделали эскизный проект на вторую очередь строительства нашего комплекса и просчитали стоимость этого проекта: там порядка 265 млн рублей нам понадобится. Если будет такая возможность, увеличить лимиты на проект...», — заявил Губарь.

Его санаторий специализируется на остеопатии. В нём предоставляют услуги по вытяжению позвоночника в вертикальной ванне. Губарь отметил, что поблизости подобное реализуют в Друскининкае. Сейчас специалисты комплекса также оказывают мануальную терапию. Предприниматель продолжил, что посетители комплекса жалуются: «нынешнего мало». После строительства второй очереди в санатории «Амбер-Сакрум» должны появиться 11 номеров класса комфорт-плюс, банный комплекс, круглогодичный открытый бассейн, три гидромассажных джакузи, подводный массаж, жемчужная и грязевая ванны, а также конференц-зал.

«Что касается программы „Восток“, я принял решение, что мы её возобновляем. Во-первых, нужно перезагрузить программу, посмотреть на сегодняшние реалии. Понятно, что уже время прошло, поэтому мы увеличим лимит до 100 миллионов рублей этой программой», — заявил губернатор. Он также напомнил о своём декабрьском послании, в котором говорил, что в приоритете областного правительства находится равномерное развитие муниципалитетов и поддержка востока региона.

Программа «Восток» действовала в регионе до 2022 года. По ней предприниматели получали целевые льготные займы размером до 50 млн рублей на семь лет. Для сельхозпредприятий этот срок был дольше на три года. Ставка по программе составляла 1%.