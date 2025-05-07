Беспрозванных: удалённые территории получат приоритет по программе «Восток»

Больше шансов на включение в программу «Восток» имеют предприниматели, реализующие проекты восточнее Гусева и Черняховска. Об этом во вторник, 6 мая, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных во время рабочей поездки в Краснознаменский район.

«Программа „Восток“, на основе которой появился тот же отель „Ореховый сад“ в Краснознаменске, был создан по программе поддержки предпринимательства, — сообщил Беспрозванных. — Программу „Восток“ мы возобновляем. Сегодня договорились, что параметры этой программы бизнес должен обсудить с министерством экономического развития, чтобы мы максимально учли интересы бизнеса именно в Краснознаменске, потому что тут есть свои особенности».

Глава региона отметил, что поначалу ему объяснили, что программа «Восток» будет действовать во всех населённых пунктах региона, расположенных за пределами Калининграда. Такую ситуацию он посчитал нелогичной.

«Коллеги мне представят программу, и мы немного сместим акценты, — добавил он. — Я хочу расставить балльность: если [населённый пункт] дальше Черняховска и Гусева, проект получит дополнительные баллы на получение субсидии. Доступность Черняховска выше, чем у Краснознаменска, Нестерова или Озёрска, например. В приоритете будут эти территории», — добавил он.

Объём программы глава региона оценил в 600 млн рублей. Её он намерен расширять «исходя из потребностей предпринимателей». В ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса Краснознаменского округа Беспрозванных отметил, что программа не рассчитана на крупные предприятия.

«Я бы даже на малом бизнесе сосредоточился, — сообщил он. — Потому что малому бизнесу 10−20 миллионов даёшь, и уже эффект видишь ощутимый. А 10-20 миллионов дай тем же „Долговым“, они и не заметят, к сожалению».

Некоторые участники встречи подтвердили, что их проекты «выстрелили» уже после вложения в них полутора десятков млн рублей.

В марте этого года областные власти возобновили программу поддержки предпринимателей «Восток», увеличив лимит льготного займа вдвое. С предложением о возобновлении программы тогда выступил собственник ООО «Амбер-Сакрум» Эдуард Губарь, который возводит санаторный комплекс под посёлком Заливино. Он пояснил, что его фирма участвовала в программе с момента запуска меры поддержки предпринимателей. В 2020 году он получил льготный займ на строительство и реализовал первую очередь комплекса.

Программа «Восток» действовала в регионе до 2022 года. По ней предприниматели получали целевые льготные займы размером до 50 млн рублей на семь лет. Для сельхозпредприятий этот срок был дольше на три года. Ставка по программе составляла 1%.